Байден висунув Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ

Президент США Джо Байден у середу офіційно номінував на посаду директора ЦРУ Вільяма Бернса, який має понад 30-річний стаж дипломатичної роботи й наразі очолює Фонд Карнеґі за міжнародний мир.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«До Сенату надіслані номінації... Вільяма Джозефа Бернса зі штату Мериленд, на посаду директора Центрального розвідувального управління»,- зазначається в тексті указу.

Таким чином, Бернс має пройти процедуру ухвалення в Сенаті США. В разі затвердження, він змінить на посаді Джину Гаспел, призначену на чолі управління в травні 2018 року адміністрацією Трампа. Гаспел пішла в відставку з 20 січня, до інавгурації Джо Байдена.

Читайте також: Глава ЦРУ оголосила про відставку

Нагадаємо: 64-річний Вільям Бернс служив на дипломатичній службі США впродовж 33 років. Він обіймав посади посла США в Йорданії (1998-2001 рр.), помічника держсекретаря США у справах Близького Сходу (2001-2005 рр.), посла США в Росії (2005-2008 рр.), заступника держсекретаря США з політичних питань (2008-2011 рр.). З 2014 року Бернс очолював Фонд Карнеґі за міжнародний мир.