Глава ЦРУ оголосила про відставку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ЦРУ у Твітері.
"Колектив ЦРУ дякує директору Гаспел за 36 років відданого служіння американському народові. Ви зламали бар’єри та надихнули наступне покоління службовців ЦРУ", - йдеться у повідомленні.
The #CIA workforce thanks Director Haspel for her 36 years of dedicated service to the American people.— CIA (@CIA) January 19, 2021
You have broken barriers and empowered the next generation of CIA officers. pic.twitter.com/ELzP8XzIKt
Сама Гаспел заявила, що для неї найбільшою честю було очолювати "цю визначну організацію".
"Я йду з великою гордістю за ту роботу, яку ми виконали разом, за всі наші колективно здобуті перемоги, за всі загрози, які ми подолали, та за внесок, який ми зробили у майбутнє", - зазначила вона.
Як повідомлялося, 11 січня новообраний президент США Джо Байден представив колишнього посла в Росії Вільяма Бернса як кандидата на посаду очільника ЦРУ.