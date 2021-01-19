Глава ЦРУ оголосила про відставку

Очільниця Центрального розвідувального управління США Джина Гаспел оголосила про відставку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ЦРУ у Твітері.

"Колектив ЦРУ дякує директору Гаспел за 36 років відданого служіння американському народові. Ви зламали бар’єри та надихнули наступне покоління службовців ЦРУ", - йдеться у повідомленні.

The #CIA workforce thanks Director Haspel for her 36 years of dedicated service to the American people.



You have broken barriers and empowered the next generation of CIA officers. pic.twitter.com/ELzP8XzIKt — CIA (@CIA) January 19, 2021

Сама Гаспел заявила, що для неї найбільшою честю було очолювати "цю визначну організацію".

"Я йду з великою гордістю за ту роботу, яку ми виконали разом, за всі наші колективно здобуті перемоги, за всі загрози, які ми подолали, та за внесок, який ми зробили у майбутнє", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 11 січня новообраний президент США Джо Байден представив колишнього посла в Росії Вільяма Бернса як кандидата на посаду очільника ЦРУ.