Байден висунув на посаду глави ЦРУ експосла в Росії

Новообраний президент США Джо Байден сьогодні представить колишнього посла в Росії Вільяма Бернса як кандидата на посаду очільника ЦРУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Якщо кандидатуру Бернса схвалить Сенат, тоді він стане першим главою ЦРУ, який працював у Державному департаменті.

«Білл Бернс - зразковий дипломат, який має багаторічний досвід роботи на світовій арені, захищаючи наш народ і нашу країну. Він поділяє моє переконання у тому, що розвідка має бути поза політикою і що віддані фахівці з розвідки, які служать нашій нації, заслуговують на подяку та повагу», - йдеться у заяві Байдена.

За інформацією видання, кандидатура Бернса сподобалася Байдену через його дипломатичний досвід та знання щодо Росії.

Читайте також: Резніков сподівається на адміністрацію Байдена у переговорах щодо Донбасу

Бернс є президентом Фонду Карнегі за міжнародний мир, авторитетного аналітичного центру міжнародних справ у Вашингтоні.

Він обіймав посаду заступника державного секретаря в адміністрації Барака Обами. Загалом у Держдепартаменті він пропрацював більше трьох десятиліть на різних посадах. Він був послом у Йорданії за президента Білла Клінтона і в Росії - за президенства Джорджа Буша-старшого.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Джо Байден оголосив номінації на ключові посади в новій адміністрації, які відповідатимуть за напрями зовнішньої політики й національної безпеки.

Інавгурація наступного президента США має відбутися 20 січня 2021 року в Вашингтоні.