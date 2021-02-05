Цьогоріч в UkraineInvest сподіваються залучити $7,7 мільярда

Україна сподівається, що післяпандемічні зміни в глобальних ланцюгах постачання сприятимуть зростанню іноземних інвестицій.

Про це в інтерв’ю Bloomberg розповів виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач, передає Укрінформ.

“Раніше Азія була провідним виробничим майданчиком. Але через коронавірус стало зрозуміло, що довгі ланцюги постачання можуть вплинути на ефективність контрактів. Це наносить Україну на карту європейських інвесторів”, - сказав Цівкач.

За його словами, минулого року UkraineInvest допоміг залучити понад 600 млн дол. інвестицій, а цьогоріч сподівається збільшити їх суму до 7.7 млрд дол.

“Все у наших руках, інтерес є. Ми повинні створити комфортні умови для інвесторів”, - зазначив він.

Цівкач нагадав, що уряд вже полегшив правила продажу сільськогосподарських земель, лібералізував ринок газу та цифровізував багато послуг.

“Утім інвестори досі жаліються на затвердження документів, правозахисну сферу, а також податкову та митну служби. На інвестиційний клімат впливають також монополії, але Цівкач зауважив, що цю проблему може полегшити перегляд антитрастової системи та створення суду з питань конкуренції”, - стверджує Bloomberg.

Виконавчий директор UkraineInvest додав, що в Україну вже надходять 1,1 млрд дол. інвестицій у гірничо-видобувну промисловість від канадської компанії Black Iron та 200 млн євро від Kronospan, яка будує своє підприємство. Також свої заводи зараз зводять бельгійський виробник матраців Monks International та датський виробник меблів Hjorn Knudsen.