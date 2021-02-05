Рада планує посилити прозорість системи реалізації арештованого майна

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3360-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні".

Як передає кореспондент Укрінформу, проєкт підтримали 276 народних депутатів.

"Метою проєкту закону є створення законодавчих передумов для посилення прозорості системи реалізації арештованого майна з дотриманням принципу нотаріального засвідчення фактів для надання їм юридичної вірогідності, підвищення ефективності виконання судових рішень, вдосконалення нормативного регулювання, а також усунення суперечностей між чинними актами в частині реалізації активів в межах процедури виконавчого провадження", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом передбачається внесення змін до ряду законодавчих актів у сфері реалізації арештованого майна в межах процедури виконавчого провадження.

Зокрема, передбачено виключення процедури реалізації за фіксованою ціною.

Також пропонується визначити порядок проведення електронних аукціонів Кабінетом Міністрів за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів).

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Крім того, законопроєктом передбачається забезпечення можливості проведення електронних аукціонів у спосіб продажу майна з можливістю зниження початкової ціни; запровадження процедур, які забезпечать прозору реалізацію активів, а також вдосконалення процедури реалізації предмета іпотеки з дотриманням принципу нотаріального засвідчення фактів для надання їм юридичної вірогідності.

Автори прогнозують, що ухвалення законопроєкту дозволить підвищити ефективність системи реалізації арештованого майна у процедурі примусового звернення стягнень з дотриманням принципу нотаріального засвідчення фактів для надання їм юридичної вірогідності, а також потенційно підвищити ефективність примусового виконання судових рішень.