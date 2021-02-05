Рада ухвалила закон щодо вдосконалення системи органів АМКУ

Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету" (№3132).

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 245 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ доповнює закон "Про Антимонопольний комітет України" новою статтею 6-1, якою визначається окремо повноваження АМКУ як органу оскарження у сфері публічних закупівель.

Так, в АМКУ планується утворити комісію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель у складі не менше трьох уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Ці уповноважені будуть призначені у порядку, передбаченому для призначення державних уповноважених АМКУ.

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Як повідомлялося, законопроєкт №3132 "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету" Верховна Рада ухвалила в першому читанні 13 квітня 2020 року.