АМКУ надав рекомендації Міненерго щодо рівних можливостей для покупців електроенергії

Антимонопольний комітет України розробив обов'язкові для розгляду рекомендації Міністерству енергетики, запровадження яких унеможливить спотворення конкуренції та забезпечить усунення штучних бар’єрів для покупців електричної енергії у державної генерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що АМКУ надав обов’язкові для розгляду рекомендацій, відповідно до яких Міністерство енергетики має розробити зміни до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на Товарній біржі «Українська енергетична біржа».

Зміни до Регламенту мають відповідати трьом вимогам: обов’язок учасників торгів (продавців) при прийнятті зустрічної пропозиції керуватися принципом економічної доцільності (максимальної цінової вигоди), приймаючи зустрічні пропозиції за цінами від найбільшої до найменшої; унеможливлення прийняття учасником торгів (продавцем) зустрічної пропозиції, запропонована ціна за якою є меншою за ціну за 1 МВт-год/коефіцієнт, визначену у зустрічній пропозиції іншого покупця, яка не була знята (видалена) на момент прийняття зустрічної пропозиції, обов’язок учасників торгів (продавців) вживати заходи щодо можливого об’єднання лотів в пакети лотів та коригування кількості лотів в пакеті лотів виключно за умови дотримання обмежень, зазначених у попередніх пунктах.

В АМКУ наголошують, що рекомендації були розроблені у зв'язку з тим, що багато компаній та трейдерів не можуть купити потрібну їм кількість електричної енергії на аукціонах з продажу електроенергії за двосторонніми договорами, оскільки продавці відмовляють у продажу, очікуючи на більш крупного покупця. "Ця ситуація не могла залишитися поза увагою Антимонопольного комітету України. Адже головна умова існування вільного конкурентного ринку – можливість всім без виключення його учасникам на рівних боротися за ресурси чи споживача. А такі штучні обмеження в доступі до ресурсів ставлять у нерівні умови різні за розмірами компанії. А це значить, що вони мають ознаки спотворення конкуренції і надання конкурентних переваг одним суб’єктам господарювання над іншими", - додають в АМКУ.

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Згідно з інформацією АМКУ, підґрунтя для створення такої ситуації було закладено під час підготовки Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на Товарній біржі «Українська енергетична біржа». Згідно з Регламентом виробники електроенергії мають можливість укрупнювати лоти шляхом об’єднання їх у крупні пакети. Такий підхід сам по собі вже є значним обмеженням, адже відсікає чимало дрібних покупців, які так само могли б взяти участь у торгах і забезпечити формування справедливої ринкової ціни. Водночас Регламент дає право відхиляти зустрічні пропозиції учасників торгів, навіть, якщо вони пропонують вищу ціну. Саме цією нормою й користуються під час аукціону продавці, відмовляючи покупцям.