Укртрансгаз готується до біржових торгів газом, що зберігається у сховищах

Укртрансгаз готується до біржових торгів газом, що зберігається у сховищах

Укрінформ
Оператор газосховищ України (АТ "Укртрансгаз") та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який передбачає забезпечення замовників послуг зберігання (закачування, відбору) біржовими стандартизованими продуктами для торгівлі природним газом, що зберігається у підземних сховищах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

Новий функціонал дасть змогу компаніям пришвидшити та оптимізувати торговельні операції з газом, підвищить їх надійність, допоможе залучити до торгів ширше коло учасників, вважають в Укртрансгазі.

Зазначається, що біржова торгівля газом із ПСГ буде реалізована у два етапи.

На першому етапі учасники газового ринку України зможуть проводити торгові операції з розмитненим природним газом, що зберігається в газосховищах, через платформу Української енергетичної біржі (далі – платформа УЕБ).

Новий функціонал стане доступним вже із середини березня.

Якщо раніше підготовка одного такого контракту займала до двох днів, то завдяки біржовій платформі, сподіваються в УТГ, відповідні процедури скоротяться до трьох годин.

При цьому Оператор газосховищ виступатиме гарантом наявності в ПСГ заявленого на торги обсягу газу та забезпечуватиме автоматизацію його передання від одного учасника торгів до іншого протягом 30 хвилин. Після цього біржа у взаємодії з банком проводитиме клірингові розрахунки, пояснили в компанії.

Читайте також: В Укртрансгазі порахували вільні потужності у сховищах для бронювання наступного року

На другому етапі реалізації проєкту торгувати газом через платформу УЕБ зможуть і клієнти, що зберігають газ в українських підземних сховищах у режимах «митний склад» та «митний склад + short haul», тобто, в тому числі, і компанії-нерезиденти.

Як пояснили в Укртрансгазі, нині ця послуга перебуває на етапі розроблення; очікується, що вона стане доступною для учасників ринку орієнтовно з кінця квітня 2021 року.

«Враховуючи те, що нині торговельні операції з газом в Україні часто відбуваються на рівні особистих контактів, подібний крок можна вважати справжнім проривом для нашого ринку. <...> Україна отримає вигоду і як гравець міжнародного рівня: ми станемо ще цікавішими та зручнішими для наших іноземних замовників», - прокоментував т.в.о. генерального директора АТ «Укртрансгаз» Сергій Перелома.

Як повідомляв Укрінформ, оператор газосховищ України завершив січень 2021 року із найвищими запасами газу за минулі 10 років. Станом на 1 лютого у підземних газосховищах зберігалося 20,9 млрд кубометрів газу. Іноземні трейдери зберігають в режимі «митний склад» 6,7 млрд кубометрів газу - в 4,9 раза більше проти аналогічного періоду торік. З них у режимі «short haul» накопичено 5 млрд кубометрів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-