В Укртрансгазі порахували вільні потужності у сховищах для бронювання наступного року

Оператор газосховищ Укртрансгаз визначив обсяг вільних потужностей газосховищ, що будуть предметом процедури розподілу з 1 квітня 2021 року, на рівні 7 млрд куб. м.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УТГ.

Оператор газосховищ України інформує, що обсяг вільних потужностей газосховищ, що є предметом процедури розподілу потужності протягом наступних 4 років зберігання, починаючи з 01 квітня 2021 року, становитиме 7 млрд куб. м.

"Замовники послуг зберігання природного газу зможуть подати заявки на розподіл річної потужності газосховищ з 1 по 15 лютого 2021 року в електронній формі через кабінет замовника послуг в Інформаційній платформі Оператора газосховищ. Для кожного року зберігання заявки подаються окремо", - зазначили в Укртрансгазі.

Як відомо, у разі бронювання річної потужності замовники отримують низку переваг. Зокрема, це дає можливість використання робочого обсягу газосховищ протягом усього строку замовлення річної потужності на гарантованій основі. Також, стає можливим закачування природного газу протягом базового сезону закачування на гарантованій основі (відповідно до кривої закачування).

Бронювання річних потужностей дає можливість відбирати природний газ протягом базового сезону відбору на гарантованій основі (відповідно до кривої відбору).

Також, це забезпечує вигідні тарифи при замовленні річної потужності: тарифи на послуги на 20% нижчі, порівняно із замовленням послуг на добу наперед, та на 10% нижчі при замовленні на місяць. Оплата послуг здійснюється помісячно протягом року.