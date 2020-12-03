Після ухвалення Верховною Радою змін до закону про публічні закупівлі щодо закупівлі природного газу, № 3176, в Україні з'явилися законодавчі передумови для створення газової біржі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТОВ "Оператор ГТС України» за наслідками ухвалення 2 грудня указаного закону.

«Газовій біржі бути! Ця законодавча ініціатива, зокрема, дозволить "Оператору ГТС" вийти на біржу і купувати газ щодня для потреб балансування системи та на виробничо-технологічні витрати. Для ринку газу в Україні – це довгоочікуваний законопроєкт, робота над яким почалася ще у 2018 році. Він є ще одним важливим кроком до створення ліквідного газового ринку в Україні у відповідності зі стандартами ЄС. Його підтримували наші міжнародні партнери та різні бізнес асоціації», - йдеться в повідомленні.

Як підкреслює «Оператор ГТС», у разі, якщо біржа запрацює ефективно, то з розвитком біржової торгівлі газом український ринок може сформувати власний індекс ціни на газ, на який у подальшому будуть орієнтуватись міжнародні партнери.

«Це важливо, бо сьогодні ми змушені користуватися різними формулами, які не є прямим показником саме ринку газу в Україні, а іноді є лише орієнтиром із інших регіонів, а тому відображають не зовсім коректні умови для нас. Без участі найбільших покупців біржа не може бути ліквідною. Відтак, роль "Оператора ГТС" у запуску активної роботи газової біржі в Україні полягає, перш за все, у підвищенні ліквідності ринку. Виконуючи функцію балансування газотранспортної системи, визначену законодавством, "Оператор ГТС" зобов’язаний підтримувати певний технічний обсяг газу в системі для забезпечення безперервності транспортування газу магістральними газопроводами», - підкреслили в компанії.

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Саме закупівля газу для балансування на біржі дасть можливість "Оператору ГТС" у будь-який момент купити додатковий обсяг газу чи продати надлишковий обсяг за одну торгову сесію.

«Оператор ГТС" та оператор газосховищ (АТ «Укртрансгаз») використовують доволі багато газу для власних виробничих потреб. Тож, вихід такого учасника як Оператор ГТС на газову біржу, як свідчить міжнародний досвід, є передумовою розвитку конкурентного середовища та становлення ринкових цінових індикаторів на газ», - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в компанії, ціна на блакитне паливо за результатами біржових торгів формується щоденно у відповідності із сучасними ринковими тенденціями. Натомість, процедура закупівлі газу за тендерними процедурами на Prozorro може тривати кілька місяців, що нівелює принципи короткострокового балансування системи.

«Уже зараз, у порівнянні з цінами проведених тендерів на Prozorro, середні ціни на газ за біржовими торгами на Українській енергетичній біржі є нижчими. Це логічно, бо торговельні майданчики мають різне адміністрування та цілі, але для торгівлі такими товарами як природний газ (commodities) кращим є саме динамічне ціноутворення із стандартизованими умовами», - пояснили в Оператора.

Зазначається, що на першому етапі доступ до газової біржі, і відповідно можливість купити газ за ринковою ціною за один день, із державного сектору економіки отримає оператор ГТС та оператор газосховищ.

На другому етапі, з 1 липня 2021 року, доступ до біржі отримають усі інші суб’єкти ринку природного газу державного та комунального сектору. Відповідно державні компанії та комунальні підприємства зможуть оперативно вирішувати поточні потреби купівлі додаткових обсягів газу та зрештою зможуть економити кошти.