ОГТСУ пропонує впровадити механізм контролю за використанням тарифних коштів облгазів

Підвищення тарифів на послуги розподілу природного газу для операторів газорозподільних систем (облгазів) має відбуватися одночасно із впровадженням дієвого механізму контролю їх цільового використання.

Про це повідомили у пресслужбі ТОВ «Оператор ГТС України», передає Укрінформ.

«25 листопада 2020 року НКРЕКП схвалила проєкти постанов про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для 22 операторів газорозподільних систем (ОГРМ або облгазів). У результаті перегляду з 01 січня 2021 року тарифи 20 з 22 ОГРМ планується підвищити. Дванадцять з цих ОГРМ є боржниками Оператора ГТС України, які не розраховуються за відібраний природний газ з системи магістральних газопроводів для власних виробничо-технічних потреб, створюючи негативні небаланси», - йдеться у повідоменні.

ОГТСУ підтримує встановлення прозорих тарифів, які відповідають обґрунтованим витратам ОГРМ, але наголошує, що підвищення для компаній-боржників має відбуватися із одночасним запровадженням дієвого механізму контролю використання коштів. В іншому випадку, підвищення тарифів не є гарантією їх цільового використання у майбутньому та не запобігає подальшому утворенню боргів перед Оператором ГТС.

Компанія пропонує реалізовувати перегляд тарифів для ОГРМ, які мають заборгованість перед ОГТСУ, при дотриманні наступних умов: повний розрахунок з ОГТСУ за раніше відібраний природний газ з газотранспортної системи в обсязі, передбаченому у тарифі відповідного облгазу за попередній період; та впровадження спеціальних розподільчих рахунків з автоматичним розщепленням грошових надходжень за послуги ОГТСУ та ОГРМ.

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Як повідомлялося, сукупна заборгованість ОГРМ, чий тариф буде переглянутий у сторону підвищення, за створені негативні небаланси перед ОГТСУ, становить майже 772 млн грн: Луганськгаз – 273 млн грн, Тернопільміськгаз – 196 млн грн, Донецькоблгаз – 85 млн грн, Кіровоградгаз – 68 млн грн, Київоблгаз – 59 млн грн, Уманьгаз – 26 млн грн, Херсонгаз – 24 млн грн, Мелітопольгаз – 12 млн грн, Одесагаз – 10,4 млн грн, Тернопільгаз – 9,6 млн грн, Шепетівкагаз – 4,0 млн грн, Коростишівгаз – 3,7 млн грн.

ОГТСУ наразі вживає всіх можливих заходів, щоб повернути борги та не допустити їхнього накопичення в майбутньому. В жовтні компанія отримала позитивні судові рішення у перших трьох справах проти облгазів щодо відшкодування заборгованості на загальну суму 237,5 млн грн. На розгляді господарських судів знаходяться ще 19 аналогічних справ.

Також ОГТСУ підтримує введення з наступного газового року плати за нейтральність балансування газу. Це дозволить вирішити проблему небалансів, зменшити фінансові ризики для державної компанії та пришвидшити створення ліквідного газового ринку в Україні.