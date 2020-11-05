ОГТСУ відсудив у облгазів 238 мільйонів боргів за відібраний газ

ТОВ «Оператор ГТС України» отримав позитивні судові рішення у перших трьох справах проти облгазів щодо відшкодування заборгованості за небаланси на загальну суму 237,5 млн грн, яка включає пеню, інфляційні втрати та 3% річних.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

Зокрема, стягнути з ПАТ «Тернопільміськгаз» 166,3 млн грн, з ВАТ «Кіровоградгаз» 61 млн грн та 10,2 млн грн з ПрАТ «Мелітопольгаз».

Зараз на розгляді господарських судів знаходяться ще 19 аналогічних справ відносно інших боржників-операторів ГРМ. Крім того, на підставі заяв Оператора ГТС України НКРЕКП постановила позапланово перевірити діяльність чотирьох найбільших боржників – ВАТ «Кіровоградгаз», ПАТ «Тернопільміськгаз», АТ «Луганськгаз», ПАТ «Донецькоблгаз».

Генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон зауважив, що оператори ГРМ повинні першочергово забезпечувати належне виконання зобов’язань за договором на транспортування та Кодексом ГТС, без доведення ситуації до вжиття заходів судового стягнення.

«Своєчасна оплата за негативні небаланси операторами ГРМ є запорукою стабільної роботи всієї ГТС. Несплата за відібраний газ вимиває оборотні кошти Оператора ГТС України, тому ми вимушені використовувати всі правові механізми захисту підприємства», – сказав Макогон.

На початок опалювального сезону 2020/2021 облгази накопичили перед ОГТСУ 1 млрд грн заборгованості, а рівень їхніх розрахунків з початку року склав лише 25%.