Збільшення видобутку газу є стратегічною метою на п'ять років - Шмигаль

Збільшення видобутку газу до рівня повного покриття внутрішніх потреб держави є стратегічною метою в Україні на п'ять років.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії - 2030 на тему "Розвиток енергетичного сектору, видобувна промисловість та ефективний захист довкілля", передає кореспондент Укрінформу.

"Власний видобуток газу - це національна безпека<...> Забезпечення власного видобутку в наступні 5 років, збільшення його до того рівня, який дозволить забезпечити внутрішні потреби нашої держави, - це також стратегічна мета", - сказав Шмигаль.

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Він також нагадав, що уряд ряд підписав вісім угод про розподіл продукції на нафтогазових ділянках в Україні, що є одним із кроків для досягнення стратегічної мети зі збільшення видобутку газу.

Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня минулого року Кабінет Міністрів підписав угоди про розподіл продукції з сімома компаніями на ділянках Балаклійська, Берестянська, Бузівська, Іванківська, Софіївська, Угнівська і Зіньківська. Ще одну угоду підписали 13 січня на ділянку Варвинська.

Група Нафтогаз заявила 4 лютого про початок реалізації Стратегії розвитку ресурсної бази, яка передбачає нарощування видобутку вуглеводнів удвічі впродовж наступних десяти років.