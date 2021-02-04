Стало відомо про дату засідання українсько-польської Міжурядової комісії

Засідання українсько-польської Міжурядової комісії з економічного співробітництва відбудеться у Києві 31 березня - 1 квітня.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції, дату засідання узгодили віцепрем‘єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та віцепрем’єр-міністр - міністр розвитку, праці і технологій Польщі Ярослав Говін.

Резніков, який перебуває у Польщі з робочим візитом, наголосив: «Вчергове дякую нашим польським друзям за підтримку. Особливо в умовах збройної агресії РФ проти України, в умовах захоплення Росією наших територій. Серед іншого, сьогодні ми узгодили терміни проведення VII засідання Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, робота якої, певен, сприятиме консолідації взаємодії урядів наших країн у рамках двостороннього співробітництва. Окремо обговорили важливе питання щодо економічного розвитку Донецької і Луганської областей. Це особливо актуально у контексті розробки Мінреінтеграції Стратегії економічного розвитку Донеччини і Луганщини».

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Також Резніков зустрівся з президентом Польсько-Української господарчої палати Яцеком Пєхотою. Сторони обговорили залучення палати до підготовки проведення засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, досвід підтримки малого і середнього бізнесу та захисту прав трудових мігрантів, а також низку можливих спільних проєктів, зокрема стосовно економічного розвитку Донецької і Луганської областей України.

Як повідомляв Укрінформ, з 2 лютого Резніков перебуває у Республіці Польща з робочим візитом.