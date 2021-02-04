Сьогодні надійде перший транш від Гарантованого покупця виробникам ВДЕ – Шмигаль

Сьогодні, 4 лютого, направлять перший транш від державного підприємства "Гарантований покупець" для погашення боргів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ).

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі у Європейській бізнес асоціації.

"Сьогодні вже піде перший транш від Гарантованого покупця з погашення боргів, тому що більше 10 млрд грн взято кредитних коштів, які будуть розподілені між Енергоатомом та виробниками енергії з відновлюваних джерел", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр не назвав розмір першого траншу.

Як повідомлялося, 3 лютого Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з керівником державного підприємства "Гарантований покупець", щоб домовитися щодо розподілу кредитних коштів у розмірі 10,25 млрд грн між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та НАЕК "Енергоатом".

У липні 2020 року уряд підписав Меморандум з виробниками ВДЕ, який передбачав добровільну реструктуризацію "зелених" тарифів у бік їх зменшення. Зі свого боку українська влада взяла зобов’язання вживати усіх заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП "Гарантований покупець" та погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.

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Українські підприємства, що працюють у галузі виробництва обладнання, виготовлення комплектуючих і створення систем управління для вітчизняних атомних електростанцій, у січні 2021 року звернулися до Шмигаля та в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка з листами, в яких просять сприяти терміновому погашенню заборгованості перед НАЕК “Енергоатом” за електроенергію. Йдеться про суму не менше 5,1 млрд грн (із загального боргу 24 млрд грн), завдяки чому Енергоатом зможе частково розрахуватися за продукцію та послуги для функціонування атомної генерації.