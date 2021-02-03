На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС обговорять питання «зеленого» курсу – Шмигаль

На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться у Брюсселі 11 лютого, обговорять питання зеленого курсу та інші ініціативи для євроінтеграції.

Як передає Укрінформ, про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

"Поряд із "зеленим" курсом ЄС, ми формуємо український "зелений" курс, який вимагатиме як змін до законодавства так і належного фінансування усіх зелених ініціатив. Це питання ми плануємо обговорювати на політичному рівні наступного тижня в рамках візиту до Брюсселя і участі у засіданні Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом", - сказав Шмигаль.

Він додав, що під час зустрічей у Брюсселі необхідно буде обговорити та сформувати і ряд інших євроінтеграційних ініціатив.

Глава Уряду наголосив, що Україна очікує ще більшої інтеграції та бльшої підтримки після засідання Ради асоціації з ЄС.

Також Шмигаль розповів, що з урахуванням права та кращих практик ЄС в Україні напрацьований пакет комплексних змін у законодавство України у сфері транспорту, енергетики, екології, аграрної політики.

"З жовтня минулого року Верховною Радою прийнято вкрай важливі для нашої держави закони про внутрішній водний транспорт, а також про електронні комунікації, шість закононопроєктів були схвалені у першому читанні (з пакету напрацьованих законопроєктів з урахуванням найкращих практик ЄЄ – ред.)", - сказав Шмигаль.

Він додав, що наразі перелік пріоритетних законопроєктів для євроінтеграції містить понад 40 законодавчих актів і всі потребують швидкого розгляду.

"Тому звертаюсь до колег з Верховної ради України сприяти включенню законопроєктів у порядки денні сесії, а членів забезпечувати супровід даних закнопроєктів", - сказав Шмигаль.

Також Шмигаль зауважив, що уряд щотижня розглядає 4-5 нормативно-правових актів або закононпроєктів, які стосуються євроінтеграції.

Як повідомлялося, Україна та Європейський Союз домовилися провести Раду асоціації 11 лютого 2021 року.

19 січня в уряді запрацювала міжвідомча робоча група із впровадження європейського «зеленого» курсу (green deal).

У грудні минулого року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією «зелений» курс, амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. Зелена угода ЄС передбачає декілька напрямків «зеленої трансформації», включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження циркулярної економіки, пошук поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які будуть альтернативою традиційним вуглецевим природним ресурсам. Вперше угода була офіційно представлена президентом ЄК Урсулою фон дер Леєн в Європарламенті 11 грудня 2019 року.