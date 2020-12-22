Україна долучатиметься до формування політик Європейського зеленого курсу – Стефанішина

Україна вже ухвалила рішення розбудовувати діалог щодо Європейського зеленого курсу та долучатись до розробки його політик.

Як передає Укрінформ, про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, повідомляє Урядовий портал.

«Україна не може стояти осторонь Європейського зеленого курсу, оскільки її метою є синхронізація національного законодавства з європейським та участь у процесі формування політики ЄС. Це важливо не лише для того, щоб мінімізувати загрози від нових бар’єрів у торгівлі, але також, щоб використати всі можливості нової економічної та екологічної парадигми, які може отримати Україна, як найбільша країна-сусідка Євросоюзу», – сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що разом із прагненням досягти цілі кліматично нейтрального європейського континенту, Україна потужно та системно просуває свої національні інтереси. За її словами, наразі ведуться перемовини щодо не застосування вуглецевого регулювання імпорту, запуску «промислового безвізу» та лібералізації преференційного режиму торгівлі. Зі свого боку, Україна вже робить внесок у реалізацію Європейського зеленого курсу через ухвалення закону про внутрішній водний транспорт та просування законопроекту про управління відходами.

«Це законодавство базується на кращому європейському регулюванні, тому його ухвалення й імплементація є внеском України у боротьбу зі зміною клімату і ефективне управління відходами», – сказала Стефанішина.

За її словами , сьогодні у діалозі з ЄС велика увага відводиться справедливій трансформації вугільних регіонів, енергоефективності та питанню амбітності нашого Національно визначеного внеску щодо скорочення викидів.

«У нашому діалозі має бути баланс і рівноправність, тому говорячи про національно визначений внесок, оновлення додатків до Угоди про асоціацію або нові зобов’язання з адаптації законодавства, ми маємо шукати компроміс щодо часових рамок та доступного фінансування. Такі питання потребують якісно іншого рівня планування з боку держави», – сказала віце-прем'єр-міністр.

Стефанішина також відзначила, що зміна клімату і зелена трансформація вже перетворились у питання національної безпеки і стали частиною євроатлантичної інтеграції.

Європейський зелений курс є дорожньою картою заходів, які перетворять Євросоюз на ефективну, стійку та конкурентоспроможну економіку, визначать засоби перетворення Європи на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року, стимулюючи розвиток економіки, покращення здоров’я та якості життя людей, а також трансформують кліматичні та екологічні виклики на можливості в усіх сферах та політиках ЄС, гарантуючи справедливий та інклюзивний характер зеленого переходу.

Зелена угода була офіційно представлена президентом ЄК Урсулою фон дер Леєн в Європарламенті 11 грудня 2019 року.

Ключовими напрямами Зеленої угоди є біорозмаїття, стійка аграрна політика (Стратегія «Від лану до столу»), чиста енергія, стійка промисловість, будівництво та реновація, стійка мобільність, зменшення забруднення довкілля та кліматична дія.