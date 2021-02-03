Якість скрапленого газу: Міненерго пропонує перенести початок дії техрегламенту

Міністерство енергетики пропонує перенести до 5 травня 2021 року термін вступу в дію вимог Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє міністерство у Фейсбуці.

"Проєкт постанови щодо перенесення терміну вступу в дію вимог Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей подано на розгляд уряду. Проєкт передбачає перенесення терміну вступу в дію вимог Технічного регламенту до 5 травня 2021 року", - зазначили в Міненерго.

Як відомо, Кабмін постановою від 29 липня 2020 року N 667 затвердив Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Постанова мала набрати чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Протягом 6 місяців з дня набрання чинності постановою допускалося надання на ринку газу скрапленого, якість якого не відповідала усім чи окремим вимогам вищезгаданого Технічного регламенту.

Також, постановою визначено, що державний ринковий нагляд щодо газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей здійснює Держекоінспекція.