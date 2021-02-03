Якість скрапленого газу: Міненерго пропонує перенести початок дії техрегламенту

Якість скрапленого газу: Міненерго пропонує перенести початок дії техрегламенту

Укрінформ
Міністерство енергетики пропонує перенести до 5 травня 2021 року термін вступу в дію вимог Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє міністерство у Фейсбуці.

"Проєкт постанови щодо перенесення терміну вступу в дію вимог Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей подано на розгляд уряду. Проєкт передбачає перенесення терміну вступу в дію вимог Технічного регламенту до 5 травня 2021 року", - зазначили в Міненерго.

Як відомо, Кабмін постановою від 29 липня 2020 року N 667 затвердив Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Постанова мала набрати чинності через 6 місяців з дня її опублікування.

Протягом 6 місяців з дня набрання чинності постановою допускалося надання на ринку газу скрапленого, якість якого не відповідала усім чи окремим вимогам вищезгаданого Технічного регламенту.

Читайте також: За рік з усіх видів пального подорожчав лише скраплений газ – Держстат

Також, постановою визначено, що державний ринковий нагляд щодо газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей здійснює Держекоінспекція.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-