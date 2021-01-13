За рік з усіх видів пального подорожчав лише скраплений газ – Держстат

Із грудня 2019 року по грудень 2020 року подешевшали всі види моторного пального, крім скрапленого газу, який виріс в ціні на 1,4%, до 12,71 грн за 1 л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У грудні 2020 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 23,82 грн за 1 л (на 11,7% менше, ніж у грудні 2019 року); бензину А-95 – 24,96 грн за 1 л (на 11,1% менше); дизельного пального – 24,05 грн за 1 л (на 12,4% менше). Скраплений газ з грудня 2019 року по грудень 2020 року подорожчав на 1,4%, до 12,71 грн за 1 л.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у грудні 2020 року проти листопада 2020 року збільшилися на 0,9%; проти грудня 2019 року вони зросли на 5,0%. Загалом за 2020 рік ціни на споживчому ринку зросли на 2,7% у порівнянні із 2019 роком.