В Україні збільшилися запаси скрапленого газу — Держстат

Із 1 жовтня по 1 листопада 2020 року запаси скрапленого газу в країні збільшилися на 12,1%, до 22,15 тис. тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 листопада 2020 року у порівнянні із 1 жовтня 2020 року запаси скрапленого газу збільшилися – на 12,1%, до 22,15 тис. тонн (на 0,1% більше, ніж на 1 листопада 2019 року).

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Запаси моторних бензинів в Україні станом на 1 листопада 2020 року у порівнянні із 1 жовтня 2020 року зменшилися на 2,8%, до 139,22 тис. тонн (на 8,1% менше, ніж на 1 листопада 2019 року); запаси важких паливних мазутів – на 1,2%, до 100,78 тис. тонн (на 13,0% більше); кам’яного вугілля – на 12,9%, до 4,24 млн тонн (на 21,9% більше); дизельного палива – на 11,6%, до 353,48 тис. тонн (на 8,1% більше).