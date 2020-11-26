В Україні зменшилося використання бензинів та мазутів

За жовтень 2020 року у порівнянні із жовтнем 2019 року використання моторних бензинів та мазутів в Україні зменшилося, відповідно, на 0,5% та 32,7%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За минулий місяць в Україні було використано (без урахування обсягів продажу населенню через автозаправні станції) 43,82 тис. тонн моторних бензинів (на 0,5% менше, ніж за жовтень 2019 року); 3,70 тис. тонн важких паливних мазутів (на 32,7% менше).

Також за вказаний період було використано 3,70 млн тонн кам’яного вугілля (на 1,2% більше, ніж за жовтень 2019 року); 551,60 тис. тонн дизельного пального (на 6,0% більше); 18,0 тис. тонн скрапленого газу (на 8,6% більше); 2,11 млрд кубометрів природного газу (на 2,3% більше).