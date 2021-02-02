Власник будинку автоматично отримує право на земельну ділянку – Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону №0850 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта нерухомості)».

Як передає кореспондент Укрінформу за відповідне рішення проголосували 297 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується встановити «автоматичність» переходу прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташовану на ній будівлю, споруду від землекористувача до нового власника майна.

Також встановлюється обов’язок набувача права власності на будівлю, споруду, що розташовані на земельній ділянці державної та комунальної власності, право користування якою не оформлено протягом 30-денного терміну з дня набуття такого права власності, здійснити відповідні дії для оформлення прав на земельну ділянку.

Водночас «у разі недосягнення згоди щодо порядку користування земельною ділянкою між набувачем та землекористувачем такий порядок визначається органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування».

Реалізація проєкту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України та додаткових витрат з Державного бюджету.

Законопроєкт було внесено до Верховної Ради 29 серпня 2020 року групою народних депутатів. Попередня редакція цього проєкту із такою ж назвою була зареєстрована у парламенті ще 4 червня 2015 року.