Україна — шоста в світі за темпами зростання цін на нерухомість
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані дослідження Global House Price Index компанії Knight Frank.
За підсумками вищезазначеного періоду ціни на житло в Україні зросли на 10,3%.
З січня по червень 2020 року ціни на житлову нерухомість в Україні зросли на 1,8%.
В Україні, Росії та Новій Зеландії за останні чотири квартали ціни на житлову нерухомість зростали найвищими темпами.
Як зазначається, на першому місці рейтингу – Туреччина, де ціни на нерухомість за рік зросли на 27,3%. Однак, якщо враховувати високу інфляцію (14%), то реальний приріст склав всього 13%.
Загалом у ТОП-10 країн за темпами зростання цін на нерухомість за підсумками третього кварталу входять Туреччина (+27,3%), Нова Зеландія (+15,4%), Люксембург (+13,4%), Словаччина (+11,8%), Польща (+10,9%), Україна (+10,3%), Австрія (+9,5%), Росія (+9,2%), Нідерланди (+8,5%), Хорватія (+8,3%).
Загалом середні ціни на житло в 56 досліджуваних країнах зросли на 4,5% в річному численні.