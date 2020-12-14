Україна — шоста в світі за темпами зростання цін на нерухомість

Україна посідає шосте місце серед країн з найбільшим зростанням цін на житло за третій квартал 2019 – третій квартал 2020.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані дослідження Global House Price Index компанії Knight Frank.

За підсумками вищезазначеного періоду ціни на житло в Україні зросли на 10,3%.

З січня по червень 2020 року ціни на житлову нерухомість в Україні зросли на 1,8%.

В Україні, Росії та Новій Зеландії за останні чотири квартали ціни на житлову нерухомість зростали найвищими темпами.

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Як зазначається, на першому місці рейтингу – Туреччина, де ціни на нерухомість за рік зросли на 27,3%. Однак, якщо враховувати високу інфляцію (14%), то реальний приріст склав всього 13%.

Загалом у ТОП-10 країн за темпами зростання цін на нерухомість за підсумками третього кварталу входять Туреччина (+27,3%), Нова Зеландія (+15,4%), Люксембург (+13,4%), Словаччина (+11,8%), Польща (+10,9%), Україна (+10,3%), Австрія (+9,5%), Росія (+9,2%), Нідерланди (+8,5%), Хорватія (+8,3%).

Загалом середні ціни на житло в 56 досліджуваних країнах зросли на 4,5% в річному численні.