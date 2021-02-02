Законодавчих підстав для відмови від імпорту електроенергії з РФ немає – Укренерго

Оператор системи передач компанія "Укренерго" не має підстав обмежувати імпорт/експорт електроенергії, в тому числі тієї, імпорт якої був відновлений 1 лютого 2021 року з Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті НЕК "Укренерго" із посиланням на Закон України "Про ринок електричної енергії", який був ухвалений в 2017 році, та Прикінцеві й перехідні положення до закону, які втратили чинність з 1 січня 2021 року.

"Зазначених в Законі підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує", - наголосили в Укренерго.

В Укренерго наголошують, що згідно із ч.11 ст.38 Закону України «Про ринок електричної енергії», оператор системи передач (ОСП) має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

Відповідно до ч.9 ст.38 Закону, обмеження комерційних обмінів (імпорту/експорту електроенергії) можуть застосовуватися тільки в аварійних ситуаціях, а відповідно до ч.12 ст.38 ОСП має право обмежувати доступну пропускну спроможність виключно у випадках порушення операційної безпеки енергосистеми, зауважили в компанії.

Також підкреслюється, що, відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії», повноваження НКРЕКП анулювати результати аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного Співтовариства, обмежувалися лише періодом 2020 року.

"Тому з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП №766 від 8.04.2020 р., якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році. Зважаючи на викладене та відповідно до вимог Закону «Про ринок електричної енергії», НЕК «Укренерго» відновило аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році", - пояснили в Укренерго.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого з 12.00 по 15.00, а також із 20.00 по 21.00 Україна почала здійснювати імпорт електроенергії з Росії. Про це свідчать дані європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E. Згідно з даними добових аукціонів ПрАТ "НЕК "Укренерго", поставки здійснює ТОВ "ОНК-ГРУП".

Раніше в Укренерго вже заявляли, що з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП, якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році.