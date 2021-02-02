British Petroleum втратила понад $5,5 мільярда через пандемію

Британська нафтова компанія British Petroleum Plc (BP) зазнала за 2020-й рік 5,7 млрд дол. США збитків через пандемію коронавірусу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

За даними фінзвіту компанії, ще у 2019 році BP отримала 10 млрд дол. США прибутку.

Зазначається, що аналітики очікували цьогорічні втрати компанії на рівні у 4,8 млрд дол. США, проте цифра у 5,7 млрд. дол. перевищила їхні прогнози.

Компанія заявила, що її результати за весь 2020-й рік, зокрема, зумовлені нижчими цінами на нафту і газ та зниженим попитом.

У BP також попередили, що пандемія коронавірусу і надалі впливатиме на ефективність компанії.

«2020-й рік назавжди запам’ятається болем, який спричинив COVID-19. Наш сектор також сильно постраждав. Автомобільні та повітряні перевезення знизилися, як і попит та ціни на нафту», - заявив гендиректор BP Бернард Луні.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 2 лютого зафіксовано понад 103,9 млн випадків зараження коронавірусом, померли більш як 2,2 млн людей, одужали понад 75,7 млн осіб.