Венедіктова доручила посилити боротьбу з незаконним видобутком бурштину та лісу

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова доручила посилити боротьбу з угрупованнями, які незаконно видобувають бурштин і вирубують ліс.

Про це вона заявила під час наради щодо підсумків роботи органів прокуратури за 2020 рік, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу відомства.

"Генпрокурор акцентувала увагу на загостренні проблем незаконного видобутку бурштину та порубок лісу і дала завдання налагодити боротьбу з угрупованнями, які вчиняють такі злочини", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на думку Генпрокурора, у багатьох областях недостатньо системною є робота щодо виявлення та документування стійких злочинних угруповань, які організовують канали постачання наркотичних засобів.

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Венедіктова наголосила на активізації запобігання масштабним розкраданням бюджетних коштів, контролі за використанням коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19.

На її думку, потребує докорінної перебудови організація координаційної діяльності з протидії корупції в більшості областей. Незадовільним залишається стан боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

За словами Генпрокурора, торік прокурори пред’явили позовів на майже 44 мільярди гривень, що у півтора раза більше, ніж у 2019 році. За вжитими цивільно-правовими заходами задоволено та добровільно відшкодовано під час розгляду справ понад 23 млрд грн, що на 30% більше, ніж у 2019 році.