СБУ вилучила майже 180 кілограмів бурштину

На Волині співробітники Служби безпеки України вилучили майже 180 кілограмів незаконно видобутого бурштину-сирцю.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За оперативними даними спецслужби, жителі Закарпаття скуповували «сонячний камінь» у місцевих нелегальних копачів. Після сортування і розфасовки зловмисники переправляли бурштин до країн Євросоюзу. Правоохоронці затримали одного із скупників з партією «товару». За попередніми оцінками, мінімальна вартість бурштину становить 0,5 млн грн.

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Вилучений «сонячний камінь» направлено для проведення відповідних експертиз. Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.