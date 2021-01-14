СБУ заблокувала нелегальний збут бурштину до Східної Азії

СБУ заблокувала нелегальний збут бурштину до Східної Азії

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Укрінформ
На Житомирщині працівники Служби безпеки України заблокували нелегальний збут оптових партій бурштину-сирцю до країн Східної Азії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

За даними досудового слідства, протиправний бізнес організували двоє мешканців Новограда-Волинського. Протягом кількох років ділки скуповували бурштин у нелегальних копачів.

"Після сортування та розфасовки зловмисники за посередництва фігурантів раніше відкритих кримінальних проваджень переправляли нелегальний товар транзитом через треті країни іноземним замовникам", - ідеться у повідомленні.

За оперативними даними, щомісяця вони збували бурштину майже на 2 мільйони гривень.

СБУ блокувала нелегальний збут бурштину / Фото: ssu.gov.ua

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання бурштину. Під час слідчих дій вилучено понад 55 кілограмів бурштину-сирцю, вартість якого, за попередніми оцінками, становить до мільйона гривень.

Вилучений бурштин направлено для проведення відповідних експертиз.

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Викриття зловмисників здійснювалося оперативниками та слідчими Управління СБУ в Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

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