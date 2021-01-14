СБУ заблокувала нелегальний збут бурштину до Східної Азії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.
За даними досудового слідства, протиправний бізнес організували двоє мешканців Новограда-Волинського. Протягом кількох років ділки скуповували бурштин у нелегальних копачів.
"Після сортування та розфасовки зловмисники за посередництва фігурантів раніше відкритих кримінальних проваджень переправляли нелегальний товар транзитом через треті країни іноземним замовникам", - ідеться у повідомленні.
За оперативними даними, щомісяця вони збували бурштину майже на 2 мільйони гривень.СБУ блокувала нелегальний збут бурштину / Фото: ssu.gov.ua
У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання зловмисників та зберігання бурштину. Під час слідчих дій вилучено понад 55 кілограмів бурштину-сирцю, вартість якого, за попередніми оцінками, становить до мільйона гривень.
Вилучений бурштин направлено для проведення відповідних експертиз.
Викриття зловмисників здійснювалося оперативниками та слідчими Управління СБУ в Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.