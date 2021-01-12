У північних районах Рівненщини, де у вівторок розпочалося масштабне відпрацювання у протидії незаконному видобуванню бурштину, за день у нелегальних копачів вилучили 20 мотопомп кустарного виробництва.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба патрульної поліції Рівненської області, передає Укрінформ.

Правоохоронці зазначають, що під час перших відпрацювань у восьми урочищах та за результатами проведених ряду обшуків вилучили, крім мотопомп, 41 шланг, 40 тичок та інше обладнання для незаконного промислу. Виявлено близько чотирьох кілограмів незаконно добутого бурштину, причому один із каменів - вагою 1 кг 690 г. Крім того, поліцейські викрили на "клондайках" 25 осіб, які доставлені до відділень поліції для проведення слідчих дій.

На Рівненщині у «чорних копачів» бурштину вилучили 20 мотопомп/Фото: @rivnepolice

Відпрацювання північних районів триває.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 12 січня, у північних районах Рівненщини розпочалася масштабна операція з протидії незаконному видобутку бурштину. До проведення рейдів залучені бійці роти поліції особливого призначення, спецпризначенці КОРДу, підрозділу тактико-оперативного реагування, оперативного штабу та військовослужбовці Нацгвардії. Для виявлення і припинення нелегального промислу у важкодоступних місцях залучено майже 20 одиниць спецтехніки.

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Торік на Рівненщині силовики вилучили майже 3 тонни бурштину, 26 транспортних засобів та 86 мотопомп. За фактами незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину розпочато 335 проваджень. У суди скеровано понад 40 обвинувальних актів про кримінальні правопорушення, з яких у 33-х судами ухвалено вироки та призначено покарання.

Раніше, у липні минулого року, в Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права видобутку бурштину на двох ділянках, на яких виручили 40 млн грн.

19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.

Правоохоронні органи неодноразово виявляли факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.

Фото: Патрульна поліція Рівненської області, Фейсбук