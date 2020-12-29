На трасі Київ-Чоп зупинили вантажівку з 723 кг бурштину
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
"На трасі Київ-Чоп у Житомирській області патрульні поліції наздогнали автомобіль, який не зупинився на їхню вимогу ще на території Рівненської області. Під час поверхневого огляду автомобіля працівниками поліції виявлено 27 поліетиленових мішків із камінням, схожим на бурштин вагою 723 кг. Водій жодних документів на перевезення вантажу не надав. Натомість запропонував правоохоронцям хабар", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом поліція порушила кримінальну справу.
Зазначається, що суд арештував бурштин і автомобіль, у якому перевозили каміння без дозвільних документів, а також понад 3 тис. євро, 1 тис. з яких водій пропонував поліцейським у якості неправомірної вигоди.
Досудове розслідування проводить Новоград-Волинський відділ поліції ГУ Нацполіції у Житомирській області.
Фото: gp.gov.ua