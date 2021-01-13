На Рівненщині стартували перші у цьому році аукціони з продажу «бурштинових» ділянок

У Рівненській області стартували перші у цьому році аукціони з продажу ділянок для видобутку бурштину, які на 8 млн грн поповнили бюджет краю.

Про це у Фейсбуці повідомив голова облдержадміністрації Віталій Коваль, передає Укрінформ.

«Сьогодні відбулися перші «бурштинові» аукціони у 2021 році. І знову результат перевищив сподівання. Початкова ціна ділянки неподалік села Олексіївка Сарненського району зросла у рази! Участь у торгах взяли чотири фірми. Стартували з 323 тис. грн, а впродовж аукціону сума виросла до майже 8 млн грн», - написав Коваль.

Він додав, що переможці аукціонів отримують спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобуванням бурштину на вказаних ділянках.

Як повідомляло агентство, аби захистити орендарів ділянок відсьогодні поліція області розпочала масштабні відпрацювання «бурштинових» територій. Мета - виявлення і припинення нелегального промислу. Для цього задіяли більше 20 одиниць спецтехніки та 250 осіб.

Правоохоронці залучають працівників оперативного штабу, відділів поліції та Нацгвардії до рейдів у протидії незаконному видобутку бурштину. Уже відпрацьовано три території його незаконного видобутку . Вилучено 9 мотопомп та затримано 10 громадян.

Торік на Рівненщині силовики вилучили майже 3 тонни бурштину, 26 транспортних засобів та 86 мотопомп.

За фактами незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину розпочато 335 проваджень. У суди скеровано понад 40 обвинувальних актів про кримінальні правопорушення, з яких у 33-х судами ухвалено вироки та призначено покарання.

Раніше повідомлялось, що у липні минулого року у Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права видобутку бурштину на двох ділянках, на яких було виручено майже 50 млн грн.

19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про зниження розміру рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину з 25% до 10%.

Правоохоронні органи неодноразово виявляли факти незаконного видобутку бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вартість нелегально видобутого бурштину оцінюють у сотні мільйонів доларів.