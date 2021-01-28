Обсяг продажів курячого м’яса наприкінці минулого року зріс на 10% - МХП

Обсяг продажів курячого м’яса від агрохолдингу МХП наприкінці минулого року зріс на 10%. У компанії відзначили приріст у четвертому кварталі 2020-го проти аналогічного періоду 2019 року.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі холдингу.

“Загальний обсяг продажів курячого м’яса у ІV кв. 2020 р. зріс на 10% порівняно з 174 260 тонн у ІV кв. 2019 року (що на 11% нижче порівняно з ІІІ кв. 2020 р.)”, - йдеться у річному звіті компанії.

За даними звіту, результатів вдалося досягти завдяки стратегії щодо зменшення запасів курячого м’яса, накопичених протягом попередніх періодів - наприкінці 2019 року та в І кварталі 2020 року. Протягом 12 місяців 2020 року продажі третім особам склали 698 020 тонн курятини, що на 4% вище, ніж за 12 місяців 2019 року.

“Це зумовлено здебільшого значним зростанням експорту в другому півріччі 2020 року – на 37% та 8% рік до року в ІІІ та ІV кварталах 2020 р. Відповідно (завдяки росту продажів, переважно до країн Близького Сходу, а також Африки та Азії”, - пояснили представники агроіндустріального холдингу.

Після тимчасового скорочення потужностей внаслідок спалаху пташиного грипу з початку ІІ кварталу всі виробничі потужності птахівництва МХП працювали на повну. У грудні 2020 року в Україні було кілька спалахів пташиного грипу, однак експорт м’яса птиці на основні ринки (крім забороненого ринку ЄС) продовжився. Жоден з комплексів птахівництва МХП не був уражений пташиним грипом на момент випуску операційних результатів.

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