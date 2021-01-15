МХП за три роки сплатив 11,489 мільярда податків

Підприємства групи агрохолдингу МХП протягом 2018-2020 років сплатили до бюджетів всіх рівнів 11,489 млрд гривень.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«Підприємства групи одного з найбільших агроіндустріальних холдингів України МХП протягом 2018-2020 років сплатили до бюджетів всіх рівнів 11,489 млрд гривень. Так, до державного бюджету було сплачено понад 3,9 млрд грн, місцеві бюджети в регіонах присутності МХП отримали майже 4,5 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це більшою мірою - сільські території. На практиці, в переважній більшості випадків, більш ніж половину бюджету об‘єднаної громади складають ПДФО та плата за землю, які є бюджетоутворюючими податками.

«Іншими словами, від того, наскільки прозоро підприємство сплачує заробітну плату своїм працівникам, орендну плату землевласникам та інші податкові зобов‘язання, залежить фінансова спроможність місцевого бюджету», - зауважили в МХП.

Також у холдингу повідомили, що протягом 2018-2020 років було сплачено понад 3 млрд грн ЄСВ. За 2020 рік МХП сплатив понад 4 млрд грн податків, зборів та ЄСВ.

«Прозорий бізнес, який чесно працює і чесно звітує – запорука сильної національної економіки. МХП не тільки чесно сплачує податки, а й через реалізацію проєктів корпоративно-соціальної відповідальності сприяє розвитку громад на територіях присутності. Таким чином, МХП – не тільки лідер у сфері агропромислового виробництва, один із найбільших роботодавців та платників податків, а й важливий інвестор на рівні областей і громад. Добре там, де ми є», - наголосила речниця МХП Ірина Ванникова.

Фото, інфографіка: МХП