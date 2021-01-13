МХП у 2020-му виділив на боротьбу з коронавірусом 85 мільйонів

Агрохолдинг МХП відзвітував про надану у 2020 році допомогу для подолання епідемії COVID-19.

Починаючи з квітня, працівники МХП передали в медичні установи України понад 400 тис. засобів індивідуального захисту, близько 1400 одиниць медичного обладнання, 6 тис. літрів антисептичних засобів тощо. Загальний внесок МХП у боротьбі з коронавірусом склав понад 85 млн грн, повідомили Укрінформу в пресслужбі холдингу.

Зазначається, що допомога здійснювалася трьома шляхами. По-перше, МХП перерахував 55 млн грн до загальнонаціонального фонду протидії коронавірусу.

З ініціативи голови правління МХП Юрія Косюка, компанія також взяла на себе відповідальність бути головним помічником у подоланні епідемії в Черкаській та Вінницької областях, де зосереджені основні потужності холдингу. На потреби 216 медзакладів цих регіонів було виділено ще 29 млн грн. Кошти були використані на закупівлю засобів індивідуального захисту, апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, моніторів пацієнта, тестів та антисептиків.

Третій напрям роботи компанії – підтримка медиків в інших областях, де базуються підприємства МХП. Були охоплені 46 медичних установ в 10 областях України.

За словами координаторів МХП у Черкаській та Вінницькій областях, найбільше значення мали консолідація зусиль бізнесу з органами місцевого самоврядування та громадами, своєчасне та фінансово грамотне забезпечення медиків всім необхідним під час великого ажіотажу на обладнання та засоби індивідуального захисту в усьому світі.

«Ми виходили з того, що маємо у стислі терміни організувати масову поставку необхідного обладнання та засобів захисту для медперсоналу. І водночас – стати прикладом для інших підприємств, створити надійні умови для збору коштів по всій Черкащині. Саме тому МХП разом з Благодійним фондом «МХП – Громаді» ініціювали створення в області платформи «Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19». Цей майданчик об’єднав зусилля влади, бізнесу та громадськості Черкаської області у боротьбі з коронавірусом, - розповів координатор Черкаського обласного штабу протидії коронавірусу від МХП Руслан Пономаренко.

За його словами, перший внесок – 14 млн грн – зробив МХП, ще 5 млн внесли інші небайдужі підприємці Черкащини. Всі закупівлі контролювалися громадськими організаціями, до процесу були залучені департаменти та агенції ОДА, десятки працівників МХП та сотні відповідальних громадян.

«Ми не залишили без уваги жодну опорну лікарню. Від початку і дотепер Черкащина залишається одним з лідерів по забезпеченню лікарень засобами індивідуального захисту медиків. Можу впевнено стверджувати, що продемонстрована нами командна робота була надзвичайно ефективною», – зазначив Пономаренко.

Пресслужба холдингу також повідомляє, що схожа ситуація була і на Вінниччині, де МХП спрямував 15 млн грн на боротьбу з пандемією. Ще 1 млн Благодійний фонд «МХП – Громаді» отримав від бізнесменів області.

Крім закупівлі предметів медичної сфери, МХП ініціював і інші способи підтримки медустанов. Останній приклад – проєкт «М’ясні бокси для медиків». Його запровадила нова торгова мережа холдингу «М’ясомаркет», представники якої щотижня передають медикам з ковідних бригад опорних черкаських лікарень продукти харчування для швидких перекусів.

«Одним з базових напрямів корпоративної соціальної відповідальності МХП завжди була доступна медицина. У попередні роки ми інвестували у її розвиток десятки мільйонів гривень. Долучались до будівництва нових амбулаторій та ремонтів лікарень, у межах проєкту «Лікар для села» привозили професійних фахівців у села, сприяли збереженню багатьох сільських ФАПів та амбулаторій під час впровадження медичної реформи. У 2020 році наша підтримка вийшла на якісно новий рівень», - розповів заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) Ігор Лещенко.

Він зазначив, що виділені 85 млн грн на боротьбу з коронавірусом не обмежили реалізацію вищезгаданих сталих проєктів. Навпаки, МХП збільшив їхню кількість. Так, спеціально для працівників медустанов була розширена програма «Соціальний магазин». Цей багаторічний проєкт холдингу, направлений на підтримку людей пенсійного віку у місцях, де здійснюють свою діяльність птахофабрики МХП.

«Влітку ми долучили до проєкту 1000 медиків, які отримали можливість купувати продукцію компанії за пільговими цінами. Восени організовувався грантовий конкурс для лікарень з метою не просто придбати нове обладнання, але й навчити медпрацівників писати грантові проєкти. Цими та іншими проєктами МХП показує, що не стоїть осторонь проблем держави та суспільства — незалежно від розвитку пов’язаних з COVID-19 подій, ми готові продовжувати нашу допомогу і підтримку лікарів», — додав Лещенко.

Фото, інфографіка: МХП