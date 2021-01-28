У «Слузі народу» планують обговорити з членами комітету Ради звільнення його голови

Народні депутати від фракції "Слуга народу" обговорять з членами Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики наміри звільнити Миколу Сольського з посади голови Комітету.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам розповів голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми хочемо поспілкуватися з колегами з комітету. У них є предметні претензії по стратегії, по роботі комітету, розгляду тих чи інших законопроєктів. Я думаю, що ми пройдемо ці два дні складні і в понеділок це питання обговоримо", - сказав Корнієнко, коментуючи ініціативу звільнити Сольського.

Політик підтвердив, що в профільному комітеті є наміри звільнити Сольського.

"На цей момент є вчорашнє рішення комітету, воно для нас поки що документально незрозуміле, неоформлене щодо того, що вони ініціюють розгляд постанови про його зняття. Але немає ні постанови, ні документів. Поки є тільки якась стенограма чи відео, як це відбувалося", - зазначив Корнієнко.

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Він додав, що для зняття голови Комітету з посади потрібно 226 голосів народних депутатів.

"Я поки не бачу особливих підстав розглядати зняття в залі. Давайте слухати колег, що вони там пропонували, певна процедура має бути. Будемо в понеділок на фракції...", - сказав депутат.

Корнієнко також заперечив, що ініціатива звільнення Сольського пов'язана з тим, що він не голосував за закон про референдум.