Аграрний комітет підтримав вдосконалення системи ідентифікації та реєстрації тварин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Проєкт закону передбачає врегулювати питання здійснення державного нагляду (контролю) в сфері ідентифікації і реєстрації тварин.
Для фізичних осіб власників тварин буде спрощено механізм відшкодування коштів з Державного бюджету за проведену ідентифікацію.
Законопроєкт також передбачає встановлення відповідальності за невиконання операторами ринку тварин вимог законодавства у сфері ідентифікації і реєстрації тварин.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Сергій Глущенко зауважив, що законодавство України у сфері ідентифікації і реєстрації тварин завдяки цьому проєкту закону має бути повністю приведено у відповідність до положень права ЄС.
«Прийняття проєкту закону дозволить усунути відмінності між законодавствами України та ЄС, які наразі існують, а також забезпечити належний рівень контролю за переміщеннями живих тварин, створить умови для належного контролю за поширенням хвороб тварин і забезпеченням споживачів безпечними продуктами тваринного походження», – зазначив Глущенко.
Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» (реєстр. №4396) розроблено на виконання статті 64 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.