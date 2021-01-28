Аграрний комітет підтримав вдосконалення системи ідентифікації та реєстрації тварин

Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради підтримав проєкт Закону № 4396 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» і рекомендував Верховній Раді прийняти його в першому читанні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Проєкт закону передбачає врегулювати питання здійснення державного нагляду (контролю) в сфері ідентифікації і реєстрації тварин.

Для фізичних осіб власників тварин буде спрощено механізм відшкодування коштів з Державного бюджету за проведену ідентифікацію.

Законопроєкт також передбачає встановлення відповідальності за невиконання операторами ринку тварин вимог законодавства у сфері ідентифікації і реєстрації тварин.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Сергій Глущенко зауважив, що законодавство України у сфері ідентифікації і реєстрації тварин завдяки цьому проєкту закону має бути повністю приведено у відповідність до положень права ЄС.

«Прийняття проєкту закону дозволить усунути відмінності між законодавствами України та ЄС, які наразі існують, а також забезпечити належний рівень контролю за переміщеннями живих тварин, створить умови для належного контролю за поширенням хвороб тварин і забезпеченням споживачів безпечними продуктами тваринного походження», – зазначив Глущенко.

Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин» (реєстр. №4396) розроблено на виконання статті 64 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.