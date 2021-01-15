Вже 362 виробники тваринницької продукції мають право експорту до ЄС - Мінекономіки

За 5 років від початку дії Угоди про асоціацію Європейський Союз залишається найбільшим торговельним партнером України з питомою вагою торгівлі товарами 40,7%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

“Понад 14 тисяч компаній щороку експортують свою продукцію до ЄС. А станом на середину січня право експорту своєї продукції до Європейського Союзу мають вже 362 українські підприємства, які виробляють продукцію тваринного походження і до якої висуваються найсуворіші вимоги з боку ЄС”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Він зауважив, що уряд активно проводить реформи в галузі технічного регулювання, публічних закупівель, санітарних та фітосанітарних заходів, вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів, митної справи.

“Успішне впровадження зазначених реформ дозволить усунути бар’єри в торгівлі та забезпечить вільніший доступ до внутрішнього ринку ЄС для наших компаній. Вже сьогодні ми бачимо, що готові йти далі у наших європейських прагненнях”, - додав міністр.

Урядовець зазначив, що вже досягнуто помітного прогресу у підготовці України до приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту, Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, впровадження програми Авторизованого економічного оператора, а також вдосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності на митниці відповідно до правил ЄС.

“У довгостроковій перспективі Україна зорієнтована стати європейським логістичним і транзитним хабом, провідним виробничим майданчиком та основним постачальником екологічно чистих продуктів для Європи”, - підкреслив Петрашко.

За даними Держстату, за січень-вересень 2020 року експорт товарів до країн Євросоюзу становив 13,06 млрд дол. (на 16,3% менше аналогічного минулорічного періоду), імпорт з ЄС – 16,44 млрд дол. (на 10,5% менше).

У 2019 році експорт товарів з України до ЄС становив 20,75 млрд дол. (на 2,9% більше, ніж у 2018 році), імпорт з країн Євросоюзу – 25,01 млрд дол. (на 7,7% більше).