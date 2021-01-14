Обсяги українського експорту скоротилися на 1,7%

Українського експорту за 2020 рік становив 49,3 млрд дол., що на 1,7% нижче, ніж за 2019 рік.

Як передає Укрінформ, про це Офіс з просування експорту повідомив у Фейсбуці.

Зазначається, що найбільше скорочення експорту припало на весняні та літні місяці, а вже восени почалось його відновлення. При цьому, показники останніх двох місяців 2020 року були рекордними за останні два роки. У грудні 2020 року обсяг експорту з України становив 4,9 млрд дол., що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Зазначається, що наприкінці 2020 року відбулося зростання експортних поставок у багатьох галузях. У грудні 2020 року порівняно із груднем 2019 року експорт мінеральної продукції зріс на 87%, металургічної – на 30%, фармацевтичної – на 23%, машинобудівної – на 19,6%, хімічної – на 9%, аграрної та харчової – на 6%, косметичної – на 4%, готових кондитерських виробів – на 17%, меблів – на 51%.

Загалом за 2020 рік порівняно із 2019 роком експорт мінеральної продукції збільшився на 9,5%, фармацевтичної – на 7%, хімічної – на 5%, готових кондитерських виробів – на 7%, аграрної та харчової продукції – на 0,3%, меблів – на 8,4%. При цьому, експорт продукції машинобудування за вказаний період зменшився на 3,4%, металургії – на 12,3%, косметичної продукції – на 6%, одягу та взуття – на 13%.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Українського клуба аграрного бізнесу, імпорт сільськогосподарської продукції та продовольства у 2020 році збільшився на 13% порівняно із 2019 роком, до 6,5 млрд дол.