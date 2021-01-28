АРМА пояснило, чому не може оголосити конкурс на управління «Межигір’ям»

Агентство з розшуку та менеджменту активів не може передати в управління резиденцію “Межигір’я”, оскільки Офіс генпрокурора іще не передав до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для подальшого розслідування усі матеріали справи, які налічують 2 тис. томів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник очільника відомства Володимир Павленко під час конференції у четвер.

“Ми прагнемо провести повний опис активу і завершити арешт того майна, яке іще не передали в АРМА. Але ми не можемо цього зробити, тому що з двох тисяч томів матеріалів кримінальної справи, процесуальне керівництво якої раніше здійснювала Генпрокуратура, до САП за рік передали лише двісті томів. Тобто у САП відсутні матеріали справи, у зв’язку з цим НАБУ не може здійснювати слідство”, - сказав він.

За словами Павленка, АРМА не проводить конкурс на управління резиденцією “Межигір’я”, оскільки агентству не передали в управління землю і зелені насадження.

“Було б правильно - арештувати повністю весь актив, а тоді вже передавати в управління”, - вважає посадовець.

Крім того, зауважив він, у бізнесу немає розуміння, як використовувати резиденцію.

“Зараз є думка, що “Межигір’я” - це актив, який може приносити мільйони. Але він будувався для особистого комфорту, щоб витрачати мільйони... Що там можна зробити? Готель? Щоб там щось пошкодили? Лише страховка активу коштуватиме мільйони доларів. Ніякий управитель на це не піде”, - зазначив Павленко.

За його словами, наразі майно резиденції перебуває на відповідальному зберіганні у активістів, які зайшли туди ще під час Революції гідності, а люди “ходять у “Межигір’я” фактично як у парк”.

Як повідомляв Укрінформ, у 2017 році Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури передав АРМА документи про рухоме майно резиденції "Межигір'я", яке арештоване у рамках кримінальної справи.

Печерський районний суд Києва у липні 2015 року наклав арешт на майно резиденції "Межигір'я", де раніше мешкав експрезидент Віктор Янукович.