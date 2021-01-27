Ліквідація Господарського кодексу не призведе до реорганізації підприємств - юрист

У разі ліквідації Господарського кодексу не виникне необхідності в реорганізації підприємств.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України Олексій Кот.

"Щодо міфів і т.зв. “прогнозів”, наприклад, про “бюрократичне пекло” (як я розумію, через те, що начебто доведеться перереєстровувати підприємства) – знову змушений їх спростовувати. Це не відповідає дійсності. Реорганізація відбуватися не буде, мова про приведення у відповідність до вимог цивільного законодавства. Це будуть ті ж самі юридичні особи, з тим самим ідентифікаційним номером (кодом ЄДРПОУ), але зі структурою, яка буде чітко зрозуміла всім підприємцям, всім бізнесменам, у тому числі іноземним інвесторам", - наголосив Кот.

Юрист також зазначив, що "лякалки" про невідворотність колапсу у разі скасування Господарського кодексу розраховані передусім на "людей, які глибоко не аналізували це питання".

"Наші колеги, які представляють науку господарського права, свідомо або несвідомо створюють міф, що після ліквідації Господарського кодексу настане хаос. Це нісенітниця. З повною відповідальністю можемо заявити, що ніякого колапсу, хаосу або ж кінця світу не станеться", - заявив Кот.

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За його словами, експерти пропонують іти шляхом спрощення та уніфікації регулювання – передусім за рахунок використання відомих у всьому світі правових конструкцій і одночасного усунення застарілих імперативних конструкцій, якими перенасичений Господарський кодекс.

Як повідомлялося, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав долучатися до широкого обговорення проєкту Концепції оновлення Цивільного кодексу України, де, зокрема, пропонується ліквідувати Господарський кодекс України.