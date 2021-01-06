Стефанчук пропонує ліквідувати Господарський кодекс

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук та група вчених-юристів пропонують ліквідувати Господарський кодекс України та внести зміни до Цивільного кодексу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у проєкті концепції оновлення Цивільного кодексу України.

«Визнання таким, що втратив чинність, Господарський кодекс України. Системне оновлення Книги першої, як і Цивільного кодексу України в цілому, можливе лише за умови скасування ГК України. Останній не відповідає параметрам актів, які регулюють підприємницькі відносини, що за своєю природою є передусім приватноправовими. Аналіз змісту двох кодексів, тривалих наукових дискусій, відповідної судової практики показують наявність таких системних вад ГК, які не тільки істотно перешкоджають економічному розвитку України та її реформуванню відповідно до положень Угоди про асоціацію, але становлять реальну загрозу стратегічним прагненням країни», - зазначають автори документа.

Натомість вони пропонують розширити сферу відносин, які врегульовуються цивільним законодавством

«Вбачається доцільним вказати на додаткові сфери соціальної реальності - підприємництво, корпоративну чи інформаційну сфери тощо, у яких складаються приватноправові за своєю природою відносини, що регулюються цивільним законодавством», - додають автори.

Як зазначив перший віцеспікер, документ підготовлений провідними вченими-цивілістами та вже незабаром стане предметом обговорення робочої групи Верховної Ради з підготовки законопроєкту з оновлення цивільного законодавства України.

Як повідомлялося, 19 грудня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №2635 «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України з метою вдосконалення цивільного законодавства», який, серед іншого, передбачає ліквідацію Господарського кодексу. Наразі він опрацьовується у комітетах ВР.

Про необхідність ліквідації ГК ще у 2016 році говорив тодішній міністр юстиції Павло Петренко.

«Для бізнесу дуже важливо, щоб була зрозуміла усталена практика. Є Цивільний кодекс, який регулює великий пласт відносин у тому числі й комерційних. Я є прихильником того, щоб ми забезпечили простоту і ясність правозастосування. І скасування Господарського кодексу – це не просто зручність, мовляв, ми скасували ще один акт, це визначеність правозастосування для всіх: суддів, юристів, бізнесу», - зазначав тодішній очільник Мін’юсту. Наразі в Україні чинні як Цивільний, так і Господарський кодекси.