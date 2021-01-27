Уряд має намір допомогти трудовим мігрантам інвестувати у малий бізнес

Уряд на засіданні 27 січня 2020 року схвалив законопроєкт щодо запровадження системи стимулюючих заходів для громадян, які працювали за кордоном та повернулися в Україну, спрямованих на підтримку їхньої підприємницької діяльності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Право на отримання допомоги матиме громадянин України, який провадив оплачувану діяльність за кордоном більше 1 року. Очікується, що розмір такої допомоги не перевищуватиме 150 тис. грн. Розмір державної допомоги має бути пропорційним розміру інвестицій від заявника. Тобто, учасник підтримки має інвестувати і власні кошти, зароблені за кордоном.

Законопроєктом також передбачається, що фінансування програми для економічної реінтеграції трудових мігрантів залежить від їх страхового стажу. Так, громадяни України, які мають страховий стаж понад 10 років, зможуть отримати одноразову допомогу на безповоротній основі за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Громадяни, які мають менший страховий стаж, зможуть отримати допомогу у формі безвідсоткової державної позики та мають повернути кошти протягом наступних 5 років.

Читайте також: Уряд встановив щорічний дедлайн індексації пенсій

Крім того, учасники програми зможуть отримати безоплатні консультації з питань організації підприємницької діяльності та пройти профільний навчальний курс по створенню бізнес-плану.

“Така підтримка від держави спрямована на те, щоб люди залишались в Україні та мали можливість відкривати або розвивати свій бізнес. Це – інвестиції у свою громаду, у свою економіку, у свою країну”, - прокоментував законопроєкт міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.