Уряд дозволив низці підприємств експортувати товари військового призначення
Укрінформ
Кабінет Міністрів надав низці суб’єктів господарювання повноваження на право здійснювати експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для потреб виробництва.
Відповідні зміни уряд вніс до постанови від 12 липня 1999 року №1228 на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, йдеться про дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2" ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр", ТОВ "Термал Віжн Текнолоджис", ТОВ "Доля і Ко. ЛТД", корпорацію "ТАСКО", ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Авіаційні системи України", ТОВ "Системний електронний транспорт", ТОВ "Телекарт-прилад".