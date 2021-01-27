Рада планує вдосконалити адміністрування ПДВ при ввезенні товарів міжнародною поштою

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4278 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях)".

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення підтримали 346 народних депутатів.

"Метою законопроєкту є вдосконалення, здешевлення та підвищення ефективності здійснення адміністрування податку на додану вартість щодо операцій із ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, а також спрощення сплати податку одержувачами через покладання функцій із його сплати на операторів поштового зв’язку та експрес-перевізників у разі декларування таких товарів із застосуванням відповідних електронних реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом пропонується визначити відповідальним за нарахування та сплату до бюджету податку на додану вартість у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях оператора поштового зв'язку, експрес-перевізника, якщо ними здійснюється декларування таких товарів шляхом подання реєстрів (тимчасових та/або додаткових).

Також законопроєкт передбачає приведення у відповідність положень Податкового та Митного кодексів України в частині визначення бази оподаткування ПДВ та митом у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, шляхом закріплення, що базою оподаткування ПДВ є частина їх митної вартості (для юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців) або частина їх сумарної фактурної вартості (для фізичних осіб), що перевищує неоподатковуваний мінімум (еквівалент 150 євро).

Пропонується встановити можливість відстрочення сплати податку на додану вартість – протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

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Законопроєкт виключає норми, що стосуються питань декларування товарів для митних цілей та порядку здійснення митних формальностей, у зв’язку із включенням відповідних положень до проєкту Закону «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування)», який є системнопов’язаним із цим законопроєктом.

За прогнозами експертів, ринок транскордонної B2C електронної комерції зросте до 1 трильйона доларів США та близько 1 мільярда людей по всьому світу здійснюватимуть транскордонні онлайн-покупки товарів, а до 2022 року через транскордонну B2C електронну комерцію здійснюватиметься одна п’ята загального обсягу онлайн-роздрібних продажів.