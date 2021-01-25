Укрпошта оформлюватиме міжнародні відправлення лише в електронному вигляді

З 1 лютого 2021 року клієнти Укрпошти мають оформлювати митні декларації виключно онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі компанії.

З 1 лютого 2021 року Укрпошта приєднується до світових поштових операторів, які обмінюються попередніми електронними митними даними про міжнародні поштові відправлення з товарними вкладеннями. Для цього клієнти пошти мають оформлювати митні декларації онлайн у особистому кабінеті користувача, мобільному застосунку чи системі АРІ", - повідомили в Укрпошті.

Дана вимога поширюється на оформлення митних декларацій на міжнародні відправлення з товарними вкладеннями, що відправляються в рекомендованих бандеролях, посилках, рекомендованих дрібних пакетах, мішках «М», міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю. З березня до даного списку приєднаються і міжнародні відправлення EMS, що також стануть доступними для оформлення онлайн.

Як наголошують в Укрпошті, відповідно до статей регламенту конвенції Всесвітнього поштового союзу та нових нормативних митних документів низки країн, поштові оператори зобов’язані переходити на використання попередніх митних даних в електронному виді. Відправлення, щодо яких не буде електронної інформації, на сортуванні в Укрпошті та країнах-отримувачах, будуть оброблювати у другу чергу. До того ж поштові оператори інших країн залишають за собою право зовсім не приймати такі міжнародні відправлення.

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Тож, клієнтам "Укрпошти", які прийдуть до відділення з паперовими деклараціями, буде запропонована додаткова послуга з передруковування даних з таких декларацій. Вартість додаватиметься до вартості відправлення.

«Більшість популярних країн для українського експорту повідомили про свої наміри оброблювати відправлення без попередніх митних даних лише в другому пріоритеті. Укрпошта зробить все можливе, щоб відправлення українських експортерів оброблювалися першочергово», – зазначила директор департаменту міжнародних операцій "Укрпошти" Юлія Павленко.