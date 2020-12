Укрпошта заявила про зміни у правилах нарахувань для відправлень до Британії та ЄС

З 1 січня 2021 року у Великобританії та з 1 липня у ЄС скасовуються дозволи на безмитне ввезення поштових відправлень вартістю до 15 фунтів і 22 євро, відповідно

Як передає Укрінформ, про це компанія попередила своїх клієнтів у відповідному роз’ясненні, яке є у розпорядженні агентства.

"З 1 січня 2021 у Великобританії та з 1 липня в ЄС скасовується правило на безмитне ввезення поштових відправлень вартістю до 15 фунтів і 22 євро відповідно. Тобто тепер на всі комерційні товари нараховуватиметься VAT (ПДВ) незалежно від їх задекларованої вартості", - йдеться у роз’ясненні.

Укрпошта нагадала, що продавці таких маркетплейсів, як Etsy та eBay, вже мали справу з тим, що торговельний майданчик знімає з покупця додаткові кошти на сплату VAT-податку.

"Наприклад, надсилаючи посилку в Норвегію, де діє безмитний ліміт на імпорт до 350 NOK (близько 41,1USD), але товари однаково обкладаються ПДВ, відправник має додатково вказати у митній декларації VOEC (податковий номер) маркетплейсу і примітку "VAT has been collected". Те саме стосується Нової Зеландії, для якої на відправленнях, які є комерційним продажем товару, необхідно вказувати IRD-номер та примітку "GST has been applied". Податкові номери торговельних майданчиків можна знайти у розділах "Information for sellers"", - поінформували в Укрпошті.

Зазначається, що компанія вже налаштувала інформаційний обмін для декларування митної інформації для міжнародних поштових відправлень в електронному вигляді, але лише за умови, що відправник самостійно заповнює поля митної декларації онлайн.

"Ми наполегливо рекомендуємо всім, хто бажає відправляти за кордон, користуватися особистим кабінетом на нашому сайті або спеціальним API для корпоративних клієнтів. Це значно пришвидшить не лише процес приймання відправлень у відділеннях поштового зв’язку, а й митну обробку у країнах призначення", - наголосили в Укрпошті.

Також компанія попереджає, що з 1 січня 2021 року, оператори будуть змушені передруковувати дані з митних декларацій, заповнених вручну, до поштової електронної системи, що може призвести до збільшення черг.

Як повідомляв Укрінформ, Укрпошта попередила, що у 2021 році система розрахунків між національними поштами в рамках Всесвітнього поштового союзу суттєво змінюється (розрахунки за листи та дрібні пакети зростають на 50-80%).