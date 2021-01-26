Презентували інвестиційний потенціал України «Мінерали майбутнього»

Мінерально-сировинна база України здатна майже повністю задовольнити потреби національної промисловості, а також посприяти розвитку її експортного потенціалу.

Про це на пресконференції в Укрінформі розповіли очільники Державної служби геології та надр України та урядового офісу UkraineInvest, презентуючи нові інвестиційні пропозиції — об’єкти з покладами стратегічних та критичних мінеральних ресурсів.

«Паливно-енергетична та агрохімічна сировина та продукти переробки, кольорові метали та коксівне вугілля традиційно імпортуються у значних обсягах на суму понад 13 млрд дол. у 2019 році, що відносить їх до категорії критичних мінералів для України. На жаль, «метали майбутнього», що використовують для інноваційних технологій, майже не розробляються в Україні, тоді як попит на них по всьому світу стрімко зростає», - сказав голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах.

За його словами, схожа ситуація спостерігається й з металами низьковуглецевого майбутнього для високотехнологічних галузей.

«Нині важливим є нарощення їх видобутку, створення потужностей з їх збагачення і первинної переробки. Наявні ресурси та перспективи розробки мінералів майбутнього дозволять розвивати в Україні нові сучасні індустрії. Це вказує на їх стратегічне значення для становлення України на міжнародній арені в новому амплуа», — підсумував Опімах.

Держгеонадра мають намір залучати інвестиції до розробки цих категорій корисних копалин. З цією метою презентували Інвестиційний атлас, що містить уже понад 30 вакантних перспективних ділянок, описова інформація про які розміщена онлайн. Дорадчу підтримку зацікавленим суб’єктам готові надати державні геологічні підприємства, урядове агентство UkraineInvest у супроводі інвесторів.

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Опімах додав, що наприкінці минулого року вперше на відкритому аукціоні було продано ділянку з покладами золота. Також оголошено аукціон з продажу спеціального дозволу на геологічну розвідку цирконію, який відбудеться 15 лютого.

Вперше ділянки із покладами літію, титану, нікелю, кобальту, хрому, танталу, ніобію, берилію, цирконію, скандію, молібдену, золота та урану можна придбати на прозорих електронних торгах. Традиційно до участі у торгах допускаються також іноземні інвестори.

Виконавчий директор урядового офісу UkraineInvest із залучення та підтримки інвестицій Сергій Цівкач наголосив, що урядовий офіс працює над залученням іноземних інвестицій в економіку України. «Якщо говорити про інвестиції, сьогодні UkraineInvest стає представництвом України в світі. У співпраці з Міністерством закордонних справ, Світовим конгресом українців, іноземними бізнес-асоціаціями урядовий офіс налагоджує мережу для залучення потенційних інвесторів в усіх куточках світу», - зазначив Цівкач.

За його словами, офіс включить 30 зазначених об’єктів до Інвестиційного гайду UkraineInvest та інформуватиме про них потенційних інвесторів.

Цівкач розповів, що останніми роками цікавість інвесторів до видобувних підприємств України стрімко збільшувалась. Так, накопичені капітальні інвестиції у добувну промисловість стали зростали у середньому на 30%, лише протягом минулого року цей показник дещо зменшився і становив 4200 млн доларів США (11,5% від загальної суми накопичених ПІІ в капітал). Він висловив переконання, що таке зменшення — тимчасове явище, пов’язане зі світовими тенденціями спаду ринку, і в 2021 році зростання буде відновлено.

Цівкач висловив думку про те, що для залучення інвесторів необхідно забезпечити дві умови: рівні правила гри для всіх та прозорість приватизаційного процесу. «Впевнені, що проведення торгів в електронному форматі забезпечить їх прозорість та встановлення справедливої ринкової ціни. Крім цього, наявний та потенційний інвестор може розраховувати на підтримку та допомогу UkraineInvest на всіх етапах проєкту, а також у вирішенні проблемних питань», - наголосив керівник урядового офісу.

На його думку, не менш важливим стимулом буде набуття чинності президентського закону щодо державної підтримки проєктів зі значними інвестиціями.

«Закон гарантує державну підтримку інвесторам, які хочуть не просто видобувати сировину та експортувати її за кордон, а будувати нові гірничо-збагачувальні комбінати, що дозволить створити нові робочі місця для працівників галузі та забезпечить податкові надходження до бюджету», - наголосив Цівкач.

Фото: Євген Котенко