Україна отримала $49 мільярдів іноземних інвестицій – UkraineInvest

Загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в Україну становить 49 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це заявив виконавчий директор Офісу залучення інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цівкач в ефірі Апостроф TV.

«Станом на сьогодні загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну – 49 млрд дол.",- сказав Цівкач.

З його слів, в Україні відбувається багато позитивних змін у регуляторній політиці. Найбільшими досягненнями останніх років, на думку Цівкача, стали: реформа системи обігу сільськогосподарських земель, проведення прозорих аукціонів із приватизації державного майна, лібералізація спиртової галузі, успішний продаж дозволів на користування надрами, перші концесійні угоди, початок масштабної діджиталізації державних послуг, ухвалення законів про внутрішній водний транспорт і державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями.

Втім, він зауважив, що в UkraineInvest бачать проблеми, які ще потрібно вирішити, і спільно з українською владою працюють над цим.

«У нас є ТОП-3 проблеми, які завжди піднімаються у розмові з інвесторами ‒ суди, корупція і монополії",- зазначив Цівкач.

Він наголосив, що держава робить реальні кроки для їх вирішення, у тому числі на законодавчому рівні.