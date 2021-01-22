UkraineInvest планує цьогоріч створити до 70 інформаційних представництв

Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) планує створити до 70 інформаційних представництв у світі цього року, а також активізувати співпрацю з регіонами України.

Про це сказав виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач на першому заході публічного обговорення Національної економічної стратегії-2030 на тему: "Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 2020 року ми почали напрацювання по розробці міжнародної мережі UkraineInvest. Зараз ми співпрацюємо з Міністерством закордонних справ, зі Світовим конгресом Українців та міжнародними бізнес-асоціаціями. Таким чином до кінця 2021 року ми плануємо мати інформаційне представництво UkraineInvest у від 50 до 70 точок по світу", - сказав він.

Цівкач також зауважив, що UkraineInvest розпочав пілотний проєкт з МЗС у співпраці з посольствами України в країнах Перської затоки: "Це відбувається таким чином: ми подаємо інформацію про інвестиційні проєкти, інвестиційний потенціал, тоді посли України і представники посольств ідуть на зустрічі з інвесторами і показують ці пропозиції. Ми отримуємо від них зворотній зв'язок і вже тут супроводжуємо проєкти та зацікавленість".

Крім того, він зауважив, що у 2021 році UkraineInvest активніше співпрацюватиме з регіонами України для залучення внутрішніх інвестицій та забезпечення ефективного супроводу інвестицій на місцях.

Виконавчий директор UkraineInvest зауважив також, що за останній рік Офіс надав понад 500 консультацій інвесторам, провів понад 300 зустрічей, і також вдалося провести понад 100 онлайн-зустрічей з потенційними інвесторами.

Як повідомлялося, за даними UkraineInvest, загальний обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій в Україну становить 49 млрд дол.

З 22 січня до 10 лютого проходитиме широке обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030. У заході візьмуть участь представники уряду, Верховної Ради, Офісу Президента та експерти. Тут будуть представлені ключові ідеї Національної економічної стратегії-2030 та шляхи її імплементації.