Оператор ГТС України став членом асоціації Gas Infrastructure Europe

ТОВ "Оператор ГТС України" вступило до асоціації Gas Infrastructure Europe (Газова інфраструктура Європи).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"ОГТСУ приєднався до GIE задля розвитку транскордонної торгівлі, посилення взаємодії і міжнародного співробітництва між країнами, спільних досліджень, зміцнення енергетичної безпеки та сталого розвитку ринку газу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з баченням GIE, до 2050 року газова інфраструктура буде опорою для розвитку інноваційної енергосистеми і безпечного, ефективного та сталого постачання енергії жителям континенту.

"Сприяння декарбонізації є невід’ємною частиною стратегії ОГТСУ. Членство в GIE дозволить ОГТСУ розширити міжнародну співпрацю, об’єднану ідеєю сталого розвитку, декарбонізації, технічних інновацій, використанні відновлюваних джерел енергії, зокрема водню. А саме ОГТСУ разом з іншими операторами ГТС Європи має бути ключем до енергетичної безпеки та гнучкості енергетичної системи усього європейського континенту", – прокоментував заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ Павел Станчак.

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Асоціація Gas Infrastructure Europe - це представницька організація європейських інституцій (Європейської комісії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу), європейських регуляторних органів (ACER, CEER) й інших організацій та компаній, що працюють на європейському ринку газу. Асоціація об’єднує 70 компаній газової інфраструктури з 26 країн – операторів ГТС, операторів газосховищ та операторів терміналів зрідженого газу.