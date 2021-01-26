Оператор ГТС України став членом асоціації Gas Infrastructure Europe
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.
"ОГТСУ приєднався до GIE задля розвитку транскордонної торгівлі, посилення взаємодії і міжнародного співробітництва між країнами, спільних досліджень, зміцнення енергетичної безпеки та сталого розвитку ринку газу", - йдеться у повідомленні.
Згідно з баченням GIE, до 2050 року газова інфраструктура буде опорою для розвитку інноваційної енергосистеми і безпечного, ефективного та сталого постачання енергії жителям континенту.
"Сприяння декарбонізації є невід’ємною частиною стратегії ОГТСУ. Членство в GIE дозволить ОГТСУ розширити міжнародну співпрацю, об’єднану ідеєю сталого розвитку, декарбонізації, технічних інновацій, використанні відновлюваних джерел енергії, зокрема водню. А саме ОГТСУ разом з іншими операторами ГТС Європи має бути ключем до енергетичної безпеки та гнучкості енергетичної системи усього європейського континенту", – прокоментував заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ Павел Станчак.
Асоціація Gas Infrastructure Europe - це представницька організація європейських інституцій (Європейської комісії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу), європейських регуляторних органів (ACER, CEER) й інших організацій та компаній, що працюють на європейському ринку газу. Асоціація об’єднує 70 компаній газової інфраструктури з 26 країн – операторів ГТС, операторів газосховищ та операторів терміналів зрідженого газу.